Beşamel soslu makarna tarifi

Makarna sosları içinde Beşamel sos harika bir lezzettir. Hep birlikte bu güzel beşamel soslu makarna yapmaya başlayalım.

Beşamel Soslu makarna için gerekli malzemeler:

1 paket makarna

Haşlanması için yarım tencere su Tuz

Sosu için gerekli malzemeler:

Beşamel soslu makarna’nın yapılışı: