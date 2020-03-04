Beşamel soslu ıspanak nasıl yapılır? Ispanak ve beşamel soslu uyumu damaklardan çok güzel tat bırakacak. Bu lezzet için tarif malzemelerinizi hazırlayın.

Beşamel soslu ıspanak malzemeler:

3 adet orta boy patates

Yarım kg. ıspanak

Tuz

1çay kaşığı tatlı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

Sosu için;

1, 5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeriiçin;

Kaşar peyniri rendesi

Beşamel soslu fırında ıspanak yapılışı:

3 adet orta boy patatesi soyup rendeleyelim.

Sıvıyağda kızarmadan hafif pişene dek kavuralım.

Ispanakları yıkayıp doğrayalım. Tava içerisine atalım.

Patateslere ekleyelim. Tuzunu ayarlayalım ve Ispanaklar suyunu salana dek pişirelim. Çok pişmeden ocağın altını kapatalım.

Kırmızı tatlı toz biber ve karabiber ekleyelim.

Borcam kaba harcı boşaltalım.

Beşamel sos için yağı eritelim. Unu içine atalım kokusu çıkana kadar kavuralım sütü içine döküp topaklanmaması için karıştırarak pişirelim.

Ispanak harcının üzerine sosu ekleyelim.

En son kaşar peynirini üzerine ekleyelim.

Önceden ısıttığımız fırında 200 derece üzeri kızarana dek pişirelim.