Berrak Tüzünataç'tan yaza veda: Vedaları sevmeyen o kız
Yaz sezonunu dolu dolu geçiren Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaza veda etti
2025 yaz sezonunu dolu dolu yaşayan isimlerden biri de ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç oldu.
Oyuncu, sosyal medya hesabından yazdan kareler paylaşarak sezona veda etti.
Tüzünataç, güneşin ve denizin tadını çıkardığı anlarla ve fit fiziğiyle dikkat çekti.
Ünlü oyuncu paylaşımına, "Vedaları sevmeyen o kız. Yaza 240 gün kaldı"” notunu düşerek yazı uğurladı.
Öte yandan Tüzünataç, yaza kaç gün kaldığını da takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram