"HERKESİN BİR HİKAYESİ VAR"

Muhabirlerin, "Devam eden projeleri takip edebiliyor musunuz? Beğendiğiniz var mı?" sorularını da cevaplayan Tüzünataç, "Psikolojik derinliği olan işlerin herkeste bir karşılığı olduğunun farkındayım. Bence çok güzel bir şey. İnsanlar birbirlerini yargılamayı bırakır ve herkesin bir hikayesi olduğunu anlar diye umuyorum." dedi.