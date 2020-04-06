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Berrak Tüzünataç, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Berk Suyabatmaz ile kendisini eve kapatarak koronavirüse karşı gerekli tedbirleri alıyor.

Gün içerisinde karantinada neler yaptığını takipçileriyle paylaşan Tüzünataç, bu sefer dans ederken çekildiği bir kareyi yayınladı.

Oyuncu, fotoğrafını 'Burning Man Festival'inin yapıldığı Amerika Nevada olarak etiketleyerek, "Karantina günlerini saymayı bıraktım" notunu düştü.

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