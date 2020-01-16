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Bernard Mensah kadro dışı bırakıldı

Kayserispor'da 25 yaşındaki Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı

16.01.2020 - 10:19 | Güncelleme:
Bernard Mensah

Kayserispor'da Bernard Mensah kadro dışı bırakıldı.

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, yazılı açıklamasında, "disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama" sebebiyle Bernard Mensah'ın kadro dışı bırakıldığını belirtti.

Bernard Mensah, son olarak 14 Ocak Salı günü Kayseri'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti.

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