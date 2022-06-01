Berna Laçin isyan etti: Bir kahve 100 lira! - Magazin haberleri

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Oyuncu Berna Laçin, kahve içmek için soluğu Bebek'teki bir mekanda aldı. Ancak 51 yaşındaki ünlü isim, menüyü eline aldığında karşılaştığı fiyatlar karşısında yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Hayat pahalılığına isyan eden Berna Laçin, gönderisinde "Bebek'te arada gittiğim şık bir yerde 'Kahve içelim' dedik 1 kahve 100 lira, su 75 lira! Hani yemeği geçtik artık termosta kahveyle banka gideceğiz. İşin kötüsü şehirlerimizde ortak alan park filan da yok ki her yer beton..." ifadelerine yer verdi.