Berlusconi bir davada daha beraat etti

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Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia Partisi lideri Senatör Silvio Berlusconi, İtalyan kamuoyunda "Bunga Bunga" adıyla bilinen partilerinde şarkı söyleyen şarkıcı Mariano Apicella'ya yalan söylemesi için rüşvet verdiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. Kamuoyunda, "Ruby Ter" adıyla bilinen süreçte 86 yaşındaki Berlusconi'nin "şık akşam yemekleri" olarak tanımladığı o dönemki partilerin tanıklarına "susmaları" için rüşvet dağıtmakla suçlandığı davalardan biri daha sonuçlandı.

Roma Mahkemesinde görülen duruşmada, Napolili şarkıcı Apicella'ya yalan beyanda bulunması için Berlusconi tarafından rüşvet verildiği iddiasının "gerçeğe dönüşmediği"ne hükmedildi ve Apicella ile Berlusconi için beraat kararı verildi. Silvio Berlusconi, yaptığı açıklamada, mahkemenin kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.

BERLUSCONI VE "BUNGA BUNGA" PARTİLERİ Berlusconi'nin Başbakan olduğu 2010'da Arcore'daki villasında düzenlediği "Bunga Bunga" partilerinde, reşit olmayan kızlarla para karşılığı ilişkiye girdiği iddiaları basına yansımıştı. Berlusconi, o dönem 18 yaşından küçük "Ruby" takma isimli Faslı Kerime El-Mahrug ile para karşılığı ilişkiye girmek ve hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan kızın salıverilmesini sağlamakla suçlanmıştı. Berlusconi, buna ilişkin yargılandığı "Rubygate" adıyla anılan davada, ilk derece mahkemesinde 7 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karşın 2015'te sonuçlanan temyiz davasında aklanmıştı. Konuyla ilgili "Ruby Bis" adıyla bilinen ikinci davada ise genç kızları "Bunga Bunga" partilerine getiren Berlusconi'nin tanıdığı Nicole Minetti ve Emilio Fede, farklı yıllarda hapis cezası almıştı. Konuya yönelik Siena'da görülen üçüncü ve ana dava olan "Ruby Ter" ise geçen yıl Berlusconi'nin beraatıyla sonuçlanmış, savcılar bu kararı temyize götürmüştü.

9 YIL ARADAN SONRA SENATOYA GERİ DÖNDÜ "İtalya'da son 30 yıllık dönemde en uzun süre başbakanlık yapan isim" olan Berlusconi, ilerleyen yaşına rağmen partisinin liderliğini sürdürüyor. Berlusconi, 2020’de Kovid-19'u ağır geçirmiş, sonrasında hastalığın yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle ara ara hastanede kontrolden geçmek zorunda kalmıştı. Berlusconi, ülkede 25 Eylül’de yapılan genel seçimlerde yeniden Senatoya seçilmişti. Böylece Berlusconi, 2013'te aldığı mahkumiyet nedeniyle ihraç edildiği Senatoya 9 yıl sonra geri dönmüştü. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.