Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Berliner Zeitung, 'muhbir' skandalıyla çalkalanıyor.

Eylül ayında eşi Silke ile birlikte mali kriz içindeki gazeteyi satın alan iş adamı Holger Friedrich, Soğuk Savaş döneminde Doğu Almanya gizli polisi Stasi adına muhbirlik yaptığı ortaya çıktı.

Berliner Zeitung yöneticileri, artan baskıların ardından yeni patronları hakkında geniş çaplı araştırma yapacakları sözünü verdi.

Muhabirlerin Friedrich'in verdiği bilgiler doğrultusunda tutuklanan ve hapse atılan kişilerle ilgili araştırma yapacakları belirtiliyor.

KABUL ETTİ

Friedrich, haberin medyaya yansımasının ardından yaptığı açıklamada, muhbir olduğunu kabul ederken, gazetesinin yapacağı araştırmaya tam destek vereceğini vurguladı.

Friedrich'in Doğu Alman Ordusu'nda görevli olduğu dönemde 'Peter Bernstein' kod adıyla Stasi yetkililerine asker arkadaşları hakkında muhbirlik yaptığı ortaya çıkmıştı.

'MECBUR KALDIM'

Friedrich, Batı Almanya'ya kaçmaya çalışırken yakalanınca, hapse girmemek için kendisine yapılan muhbirlik teklifini kabul ettiğini söyledi.

Holger Friedrich kayıtlarda 'muhbir' olarak geçmesine karşın hiç bir zaman 'aktif' görevde olmadığını ve Stasi ajanlarıyla işbirliği yapmadığını öne sürdü.

1945'te Doğu Almanya'da kurulan Berliner Zeitung, birleşmeden sonra yayın hayatını sürdüren ender Doğu Alman gazetelerinden birisi.

İki Almanya'nın birleşmesinin ardından İngiliz medya patronu Robert Maxwell tarafından satın alınan gazete, 2005'te Köln merkezli bir yayın evine satılmıştı.

Holger Friedrich ve eşi gazeteyi Eylül ayında satın almıştı.