Berlin polisi Filistin destekçilerine sert müdahalede bulundu
Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün bitiş yeri Potsdamerplatz'da karşıt görüşten 3 kişinin İsrail bayrağı açması sonrası gerilim yükseldi
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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert müdahalede bulundu.
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Neptunbrunnen Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte göstericiler "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Terörist İsrail", "Filistin bizimdir", "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attı.
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Yürüyüşün bitiş yeri Potsdamerplatz'da karşıt görüşten 3 kişinin İsrail bayrağı açması sonrası gerilim yükseldi.
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Polis, bunun üzerine, Filistin'e destek yürüyüşüne katılanlara sert müdahalede bulundu ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
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Polisin gözaltı işlemi yaparken orantısız güç kullanması dikkati çekerken, sert müdahale sırasında iki kadın gösterici yaralandı.
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İki kadına tıbbi müdahale etmek isteyen sağlık ekibine de izin vermeyen polis, yaralıları doğrudan ekip aracına bindirdi.
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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.