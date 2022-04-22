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Berker Güven: Bu gece Nihal Yalçın'ın gecesi!

Berker Güven: Bu gece Nihal'in gecesi!

Oyuncu Nihal Yalçın, önceki gün sevgilisi Berker Güven ile birlikte objektiflere yansıdı. Güven, muhabirlerin projeleriyle alakalı sorularına, "Bu gece Nihal’in gecesi, bu yüzden sadece onu konuşalım" yanıtını verdi

22.04.2022 - 12:14 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali’nin ödülleri 3 gün önce Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

    Geceye katılanlar arasında Nihal Yalçın ve kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berker Güven de vardı.

  • "YOĞUNLUKTAN DOLAYI İZLEYEMEDİM"

    Festivalde filmi yayınlanan Yalçın,"Sabah erkenden bizim de gösterimimiz vardı. Erken olmasına rağmen çok ciddi bir katılımcı vardı. Gerçekten çok güzel bir festival oldu, ben yoğunluktan dolayı izleyemedim maalesef diğer filmleri." şeklinde konuştu.

    "BU GECE NİHAL'İN GECESİ"

    Basın mensuplarıyla sohbet eden Güven ise, "Dizi harika gidiyor. Çok güzel bir proje bizim için. Bu gece Nihal’in gecesi, bu yüzden sadece onu konuşalım." ifadelerini kullandı.

  • AŞK BODRUM'DA ORTAYA ÇIKTI

    Öte yandan Nihal Yalçın ile Berker Güven'in aşkı Bodrum'da ortaya çıkmıştı. İkili, geçtiğimiz yıl temmuz ayında ilk kez Gümüşlük'te tatil yaparken görülmüştü.

  • Yalçın, şimdilerde Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Oğlum'da 'Melike' karakterine hayat veriyor.

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