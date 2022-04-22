"YOĞUNLUKTAN DOLAYI İZLEYEMEDİM"

Festivalde filmi yayınlanan Yalçın,"Sabah erkenden bizim de gösterimimiz vardı. Erken olmasına rağmen çok ciddi bir katılımcı vardı. Gerçekten çok güzel bir festival oldu, ben yoğunluktan dolayı izleyemedim maalesef diğer filmleri." şeklinde konuştu.

"BU GECE NİHAL'İN GECESİ"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Güven ise, "Dizi harika gidiyor. Çok güzel bir proje bizim için. Bu gece Nihal’in gecesi, bu yüzden sadece onu konuşalım." ifadelerini kullandı.