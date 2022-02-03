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Berkay Şahin: Pişman değilim, cezaya razıyım!

Sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisine verdiği yanıt sebebiyle hakkında "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Berkay Şahin, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, "Benim eşime, aileme, çocuklarıma küfreden birisiyle alakalı bir olaydı. Onurumu zedeleyecek şekilde küfredildi. Ben de aynı şekilde cevap vermek zorunda kaldım. Söylediğim hiçbir şeyden pişman değilim. Ben cezaya razıyım" dedi

03.02.2022 - 08:46 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Berkay Şahin (40), önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı. Bir mekandan çıkarken görüntülenen Şahin, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

  • Berkay Şahin, gazetecilerin, "Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir takipçinizle mahkemelik oldunuz. Polis zoruyla mahkemeye götürüldüğünüz yazıldı. Neler yaşandığını sizden öğrenebilir miyiz?" sorusuna yanıt verdi.

  • "PİŞMAN DEĞİLİM, CEZAYA RAZIYIM!"

    Ünlü şarkıcı, "Biz polis zoruyla mahkemeye götürülmedik. Mahkemeye katıldım ama polis zoruyla götürülmedim. Devlet beni çağırdıysa giderim. Benim eşime, aileme, çocuklarıma küfreden birisiyle alakalı bir olaydı. Onurumu zedeleyecek şekilde küfredildi. Ben de aynı şekilde cevap vermek zorunda kaldım. Aynı görüşümü hala savunuyorum. Hiç kimse birisinin ailesine, onuruna, şerefine küfredemez. Onlar bize küfredecekler, biz sessiz kalacağız... Kalmam! Söylediğim hiçbir şeyden pişman değilim. Niye pişman olayım? Ben cezaya razıyım." şeklinde konuştu.

  • "HEM KÜFREDİYORLAR HEM DE PARA İSTİYORLAR!"

    Karşı tarafın para istediği yönünde çıkan haberlerle ilgili de açıklama yapan Şahin, "Bizimle uzlaşmak istiyorlar. Uzlaşmak için bizden para istiyorlar. Rakam da veriyorlar. Neden para vereyim? Bunlar bu kadar haysiyetsiz ve onursuz insanlar! Hem insanların ailesine küfrediyorlar hem de para istiyorlar." diyerek, isyan etti.

  • NE OLMUŞTU?

    Sosyal medya hesabı üzerinden Burak Ş. isimli bir takipçisine, "Öyle sallamak kolay klavye başından. Olurda denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün!" şeklinde karşılık veren Berkay Şahin hakkında "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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