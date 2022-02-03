"HEM KÜFREDİYORLAR HEM DE PARA İSTİYORLAR!"

Karşı tarafın para istediği yönünde çıkan haberlerle ilgili de açıklama yapan Şahin, "Bizimle uzlaşmak istiyorlar. Uzlaşmak için bizden para istiyorlar. Rakam da veriyorlar. Neden para vereyim? Bunlar bu kadar haysiyetsiz ve onursuz insanlar! Hem insanların ailesine küfrediyorlar hem de para istiyorlar." diyerek, isyan etti.