"DÜNYANIN EN ŞANSLI ANNESİYİM"



Özlem Ada Şahin, kızları ile çekilen bu karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Şahin, paylaşımına, "Kızlarım... Dünyanın en şanslı annesiyim sanırım. Bu güzellikler için binlerce kez şükürler olsun" notunu düştü.