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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü popçu Berkay Şahin, geçtiğimiz akşam İlk İstanbul konserini Vadi Açıkhava'da gerçekleştirdi.

Şahin, sahneye çıktığında sevenlerine şu sözlerle seslendi:

Gelenler, gelmeyenlere, bilenler, bilmeyenlere anlatsın. Hiçbirimizin keyfi yerinde değil biliyorum ama ben bu kısa süre içinde size her şeyi unutturacağıma söz veriyorum. Bütün o sıkıntıları bir kenara bırakmanızı istiyorum. İki saat boyunca bana emanetsiniz. Kafanıza takılan her şeyi lütfen bırakın.

Berkay Şahin'in büyük kızı Arya, annesi Özlem Ada Şahin ile konseri izleyenler arasındaydı. Arya'nın en sevdiği şarkı 'Deli Et Beni'yi söylen sanatçının, kızı ile diyalogları seyirciden alkış aldı.

İki saat sahnede kalan ünlü popçu, hayranlarının yoğun isteği üzerine yeniden sahneye döndü. Berkay Şahin, 'Karnaval' şarkısını seslendirdikten sonra teşekkür ederek konserini sonlandırdı.