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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Berkay Şahin, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

Bir cep telefonu bayisinde objektiflere yansıyan Şahin'in maskesiz ve eldivensiz olması dikkat çekti. Berkay Şahin, çıkışta kızı Arya'nın cep telefonunun camını kırdığını ve değiştirdiğini söyledi.

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sahneleri ertelenen Berkay, "Gerekirse 1 yıl sahne vermeyelim. Önemli olan dinleyenlerle sağlıklı bir şekilde kavuşmak" ifadelerini kullandı.

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