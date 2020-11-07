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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Berkay Şahin, geçtiğimiz akşam Etiler'de görüntülendi. Şahin, yaklaşık 3 milyon TL değerindeki yeni otomobili ile bir alışveriş merkezinin önünde beklerken gazeteciler ile ayaküstü sohbet etti.

Şarkıcı, "Evden bir şey almaya çıktım. Şimdi geçeceğim evime ufak tefek bir terzilik durumlar vardı" dedi.