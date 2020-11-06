Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Berkay Şahin, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte Beşiktaş'ta objektiflere yansıdı.

Kiralık villaları dolaşan Şahin, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Şarkıcı, konuyla ilgili, "Şirket açıyorum. Onun için güzel bir yer arıyorum" dedi.