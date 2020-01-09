09 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Medipol Başakşehir'in bu yaz Hamburg'tan kiraladığı 21 yaşındaki yıldız Berkay Özcan, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Antalya kampında Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'a özel açıklamalar yaptı. Kariyeriyle ilgili konuşan milli futbolcu, Mönchengladbach maçının kariyerindeki en büyük mutluluk olduğunu dile getirdi.
Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa kadar gidebileceklerini söyleyen Berkay, yeşil saha dışındaki yeteneklerini de 'itiraf etti' Rap müzik yaptığını belirten 21 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşı Elia'yla ortak bir şarkı yapabileceklerinin de haberini verdi. İşte Berkay Özcan'ın özel açıklamaları...
"TANINAN BİR OYUNCU OLMAK İSTİYORUM"
"Kendimi göstermek istiyorum. İlk sezonum da olsa genç de olsam Türkiye’de ben buraya geldim demek istiyorum. Tanınan bir oyuncu olmak istiyorum."
BUNDESLIGA'YLA SÜPER LİG'İ KIYASLADI
"Almanya’da takım oyunu çok daha ön planda. Türkiye’de bireysel performanslar ön plana çıkabiliyor."
"İNŞALLAH BİZ ŞAMPİYON OLURUZ"
"İnşallah biz şampiyon oluruz. Elimden geleni de yapacağım."
"KARİYERİMDEKİ EN BÜYÜK MUTLULUKTU"
"Mönchengladbach’a karşı aldığımız zafer kariyerimdeki en büyük mutluluktu. Bunları sadece biz değil bütün takımlar yapmalı bu şekilde ilerlemeliyiz."
"O GOLDEN SONRA ALMANLAR ŞAŞTI..."
"Ailem maçtaydı. Annemler anlatıyor 2. golü attıktan sonra öyle bir sevinmişler ki Almanlar bakmışlar bunlar neden bu kadar çok seviniyor diye..."
"AVRUPA LİGİ'NDE FİNALE KADAR GİDEBİLİRİZ"
"Avrupa Liginde finale kadar gidebiliriz. Bu bizim elimizde. Finale çıkan takımlara baktığımızda bizim kaliteli oyuncularla bunu başarma şansımız var."
"RAP MÜZİK YAPIYORUM. ELIA'YLA FEAT DE ATABİLİRİZ"
"Müzik de yapıyorum ben. Rap yapıyorum. Mesela bizim Elia da yapıyor. Konuşuyoruz onla. O yeni şarkısını dinletiyor, ben dinletiyorum. Feat yapalım mı diye konuştuk. Şimdi bakalım. O daha profesyonel yapıyor. Ben arkadaşlarımla yapıyorum."
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