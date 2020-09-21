"DURUMUNUZ İÇLER ACISI"

Telkök, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Hamile kalmadan evlenmeme durumuna o kadar aşinasınız ki, iki kişinin sadece birbirini sevip, evlenmesine anlam yükleyemiyorsunuz. Durumunuzun bu kadar içler acısı olabileceğini hiç düşünmemiştim.