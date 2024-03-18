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        Haberler Magazin Berkay Göksu, hayatını kaybetti

        Berkay Göksu, hayatını kaybetti

        Çocukluk yıllarında iki TV dizisinde rol alan Berkay Göksu, hayatını kaybetti. Göksu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 12:53 Güncelleme: 18.03.2024 - 13:01
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        Çocuk oyuncu Berkay Göksu, hayatını kaybetti. 2002 yapımı 'Baldız Geliyorum Demez' ve yine aynı yıl çekilen 'Seni Yaşatacağım' adlı TV dizilerinde rol alan Göksu, 33 yaşında hayatını kaybetti.

        Berkay Göksu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

        12 Mayıs 1990'da İstanbul'da doğan Berkay Göksu, oyunculuğu bıraktıktan sonra kariyerine, yazılımcı olarak devam ediyordu. Göksu, 2014'te Yasemin Göksu ile evlendi.

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