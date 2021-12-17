"EV EŞYALARIMI KENDİM YAPTIM"

Evindeki masasından yatağına, oturma takımından kitaplığına kadar pek çok eşyayı kendi eliyle yaptığını anlatan oyuncu, ileride marangozluk üzerine küçük de olsa mutlaka bir dükkan açma isteğinden de bahsetmişti. Marangozluk işleriyle uğraşmanın kendisini çok rahatlattığını da itiraf eden Ateş, "Hele zımpara atmak nasıl sakinleştiriyor beni inanamazsınız." demişti.