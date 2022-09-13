"AKLANDIM"



Oktay’ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan Şarapçıoğlu, hakkında beraat kararı verildiğini söyledi. "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla yargılanan Şarapçıoğlu, "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi beraatime karar verdi. Berk Bey zaten benim bu suçu işlemediğimi biliyordu. Ancak ben çekişmeli boşanma davası açtığım için benimle bu şekilde uğraştı. Bu sebepten dolayı çok zor günler geçirdim. Ama sonunda aklandım. Bir daha Berk Oktay ile hiçbir şekilde anılmak istemiyorum. Hatta Berk adını bir daha duymak istemiyorum." dedi.