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Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu: Beni Yıldız Çağrı Atiksoy ile aldatmıştı! - Magazin haberleri

Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu: Beni Yıldız ile aldatmıştı!

Oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz hafta sonu evlendi. Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, nikah günü yaptığı zehir zemberek açıklamalarını sürdürdü. Şarapçıoğlu'ndan bu kez de 'ihanet' iddiası geldi

13.09.2022 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • Geçtiğimiz cuma günü nikah masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, bir gün sonra da düğünlerini gerçekleştirdi. Oktay'ın olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Merve Şarapçıoğlu, nikah günü sert açıklamalarda bulundu.

  • "AKLANDIM"

    Oktay’ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan Şarapçıoğlu, hakkında beraat kararı verildiğini söyledi. "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla yargılanan Şarapçıoğlu,  "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi beraatime karar verdi. Berk Bey zaten benim bu suçu işlemediğimi biliyordu. Ancak ben çekişmeli boşanma davası açtığım için benimle bu şekilde uğraştı. Bu sebepten dolayı çok zor günler geçirdim. Ama sonunda aklandım. Bir daha Berk Oktay ile hiçbir şekilde anılmak istemiyorum. Hatta Berk adını bir daha duymak istemiyorum." dedi.

  • "ALDATILDIM"

    Şarapçıoğlu, dün de eski eşinin kendisini aldattığını iddia etti.

    'Söylemezsem Olmaz' programına katılan Şarapçıoğlu “Berk’ten şiddet gördüm, aldatıldım. Bu arada evliyken Berk, şimdiki eşi ile birlikteydi. Ben bu olayı fark edince boşanmak istedim.” dedi.

  • Şarapçıoğlu, "Duruşma günü ile düğünleri aynı zamana denk gelmese konuşmazdım. İlahi adalet. Berk adını bir daha duymak istemiyorum." sözlerini tekrarladı.

  • Merve Şarapcıoğlu ve Berk Oktay 2016 yılında evlenmiş çift daha sonra mahkemelik olmuştu. Çekişmeli geçen sürecin ardından ikili yollarını ayırmıştı.

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