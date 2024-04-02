Berk Oktay'dan eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a: Ömrümüz bir olsun

"RUHLARIMIZ BİRBİRİNİ BULDU"

Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününü ise "Benim güzel karım iyi ki doğdun ve ruhlarımız birbirini buldu. Ömrümüz bir olsun" sözleriyle kutladı.