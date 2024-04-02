Berk Oktay'dan eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a: Ömrümüz bir olsun
Eşi Berk Oktay ile ilk çocuklarına kavuşmaya hazırlanan Yıldız Çağrı Atiksoy, 38'inci yaşına girdi. Atiksoy, ayrıca doğum gününde aynı zamanda doğacak kızı için bebek partisi düzenledi
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2022'de kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile nikâh masasına oturan Yıldız Çağrı Atiksoy, şimdilerde eşiyle ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.
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Kız bebek bekleyen Yıldız Çağrı Atiksoy, 38'inci yaşına girdi. Atiksoy, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte doğum gününde bebek partisi düzenledi.
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Yıldız Çağrı Atiksoy, rengarenk balonlarla düzenlenen bir bahçede eşi ve arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.
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"RUHLARIMIZ BİRBİRİNİ BULDU"
Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününü ise "Benim güzel karım iyi ki doğdun ve ruhlarımız birbirini buldu. Ömrümüz bir olsun" sözleriyle kutladı.
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Saçlarının bir kısmını kurdele ile bağlayan Yıldız Çağrı Atiksoy, parti için pembe renkli bir elbise giymeyi tercih etti.