Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Berhan Şimşek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Berhan Şimşek hayatı, siyasi kariyeri ve biyografisi

        Berhan Şimşek kimdir? Berhan Şimşek hayatı ve siyasi kariyeri

        CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nın Ankara'da yapılmasıyla gündeme gelen isimlerden biri olan Berhan Şimşek'in hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Şimşek, CHP Parti Meclis Üyeliğinin yanı sıra oyuncu ve yönetmen olarak da tanınıyor. Peki, Berhan Şimşek kimdir? İşte, Berhan Şimşek hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 12:31 Güncelleme: 06.04.2025 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nın Ankara'da düzenlenmesiyle gündeme gelen isimlerden biri de Berhan Şimşek oldu. Siyasi kimliğinin yanı sıra sanat dünyasındaki çalışmalarıyla da bilinen Şimşek, hem oyuncu hem de yönetmen olarak tanınıyor. Aynı zamanda CHP Parti Meclisi üyeliği görevinde de bulunan Berhan Şimşek'in yaşamı ve kariyerine dair detaylar merak ediliyor. Peki, Berhan Şimşek kimdir? İşte, Berhan Şimşek’in biyografisi ve siyasi kariyeri...

        • 2

          BERHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

          Berhan Şimşek, 15 Mayıs 1958 yılında Bayburt'ta Nuri Şimşek ve Alime Şimşek'in oğlu olarak dünyaya geldi. 11 çocuklu bir ailenin 10. çocuğudur. İlköğrenimini Bayburt’ta, ortaöğrenimini İstanbul Abdülhakhamit Akşam Ortaokulu’nda, lise öğrenimini ise Vefa Akşam Lisesi’nde tamamladı. 2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin İşletme bölümünü bitirdi. 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde yüksek lisans yaptı.

        • 3

          1978 yılında başladığı sinema kariyerinde, Hoşçakal Yarın, Uzlaşma, İpekçe, Işıklar Sönmesin gibi filmlerde oynadı. Televizyon dizisi yönetmenliği de yapan Berhan Şimşek, Magazin Gazetecileri Derneği “En İyi oyuncu”, 1994 Ankara Film Festivali “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerinin de sahibidir.

        • 4

          BERHAN ŞİMŞEK HAYATI VE SİYASİ KARİYERİ

          Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği kurucusu olan Berhan Şimşek, Nazım Hikmet Vakfı ve 68'liler Birliği üyesidir. Günaydın Gazetesi’nde köşe yazarlığı ve Milliyet gazetesinde seçim yazıları yazdı. 1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 10. Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi Üyeliği'ne seçilmiş olan Berhan Şimşek, dokuz dönem Parti Meclisi üyeliği ve MYK üyeliği yapmıştır.

        • 5

          BERHAN ŞİMİEK BİYOGRAFİ

          TBMM 22. dönem (2002-2007) CHP İstanbul Milletvekilliği yaptı. Bu dönemde; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi, Türkiye-Macaristan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aktif siyasette son olarak, 14 Haziran 2010-8 Ocak 2011 tarihleri arasında CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yapmıştır.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı!
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        500 yıllık değişim!
        500 yıllık değişim!
        Cem Yılmaz da göç etti
        Cem Yılmaz da göç etti
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Tur otobüsü kaza yaptı: 23 yaralı
        Tur otobüsü kaza yaptı: 23 yaralı
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Kafeye girip kabusu yaşattı
        Kafeye girip kabusu yaşattı
        Habertürk Anasayfa