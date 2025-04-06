CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nın Ankara'da düzenlenmesiyle gündeme gelen isimlerden biri de Berhan Şimşek oldu. Siyasi kimliğinin yanı sıra sanat dünyasındaki çalışmalarıyla da bilinen Şimşek, hem oyuncu hem de yönetmen olarak tanınıyor. Aynı zamanda CHP Parti Meclisi üyeliği görevinde de bulunan Berhan Şimşek'in yaşamı ve kariyerine dair detaylar merak ediliyor. Peki, Berhan Şimşek kimdir? İşte, Berhan Şimşek’in biyografisi ve siyasi kariyeri...