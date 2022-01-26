"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ ANDA GELDi"



Korel kızıyla ilgili, "Dünya olarak öyle zor bir süreç yaşadık ki, artık her şeye şükreder hale geldik. Allah nasip etti. Bebek haberi hiç beklemediğimiz bir anda, sürpriz bir şekilde geldi. Bundan sonra bize laf söylemek düşmez. 'Allah da onun gücünü verecek herhalde' diyorum." diye konuşmuştu.