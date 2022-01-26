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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, Londra'ya mı yerleşti? - Magazin Haberleri

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, Londra'ya mı yerleşti?

Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in Londra'ya yerleştiği iddia edildi. Çiftin menajeri ise, "İngiltere'ye yerleşme durumu yok. 5 yıldır sık sık gidip geliyorlar. Bu dönem sadece tatillerini biraz uzattılar" dedi

26.01.2022 - 13:33 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in, Türkiye'yi terk ederek İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleştiği ve çocukları Ali'nin de eğitimine burada devam edeceğine ilişkin haberler basına yansıdı. Oyuncu çiftin projeleri oldukça Türkiye'de bulunacağı iddia edildi.

  • "İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

    Çiftin menajeri Ayşe Barım ise, söylenenlerin doğru olmadığını ifade ederek, "İngiltere'ye yerleşme durumu yok. 5 yıldır sık sık gidip geliyorlar. Bu dönem sadece tatillerini biraz uzattılar." dedi.

  • ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

    2009'da evlenen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in, Ali, Han ve Leyla adında üç çocukları bulunuyor.

  • Kız bebek arzusunu her zaman dile getiren Bergüzar Korel, geçtiğimiz yıl kasım ayında Leyla'yı kucağına almıştı.

  • "HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ ANDA GELDi"

    Korel kızıyla ilgili, "Dünya olarak öyle zor bir süreç yaşadık ki, artık her şeye şükreder hale geldik. Allah nasip etti. Bebek haberi hiç beklemediğimiz bir anda, sürpriz bir şekilde geldi. Bundan sonra bize laf söylemek düşmez. 'Allah da onun gücünü verecek herhalde' diyorum." diye konuşmuştu.

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