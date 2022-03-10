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Bergüzar Korel: İster prenses ol kızım, ister kovboy!

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel'den kızı ile yeni fotoğraf geldi. Ünlü oyuncu, Leyla'ya, "İster prenses ol kızım, ister kovboy... İster tütüyle dolaş, bale yap, ister kamyonla kepçeyle inşaat... Hayallerinin de, özgürlüğün de rengi sensin. Sen en güzel renklerin ta kendisisin..." sözleriyle seslendi

10.03.2022 - 07:51 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2009 yılında nikah masasına oturan Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, geçtiğimiz yıl kasım ayında kızları Leyla'yı kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı. Bir süredir İngiltere'de bulunan ünlü çiftten Korel, paylaşımlarına yenisini ekledi.

  • "İSTER PRENSES OL KIZIM, İSTER KOVBOY!"

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve annelik deneyimlerini sık sık takipçileriyle paylaşan Korel, kızıyla birlikte objektif karşısına geçti.

    Leyla'nın yüzünü göstermeyen ünlü oyuncu, karelerine, "Kızlara pembe giydirmek bence çok cinsiyetçi... Ama kendi zevkine göre full siyah, kahve ve gri giydirmek aşırı feminist!' Hı hı canım, evet. Sen de haklısın! İster prenses ol kızım, ister kovboy... İster tütüyle dolaş, bale yap, ister kamyonla kepçeyle inşaat... Hayallerinin de, özgürlüğün de rengi sensin. Sen en güzel renklerin ta kendisisin..." notunu düştü.

    39 yaşındaki Bergüzar Korel'in paylaşımları kısa sürede 184 binden fazla beğeni aldı.

  • "SANA SARILDIĞIMDA KARNIM AÇKEN DOYUYOR"

    Ayrıca ünlü çiftin oğulları Han, önceki gün 2 yaşına basmıştı. Oğlunun doğum gününde duygusal bir yazı kaleme alan Korel, şu ifadeleri kullanmıştı: 

    Seni gördüğümde dünyanın tüm mevsimleri üzerime yağıyor sanki... Sarıldığımda karnım açken doyuyor, öptüğümde sanki susamışsam kana kana su içmişim gibi ferahlıyor içim.. Her geçen gün hayata dair olan cümlelerinle bilgeliğine daha da inandırıyorsun her birimizi. Dünyaya gelişindeki kolaylık hayatın boyunca hep seninle olsun. Kirpiklerindeki mutluluk, saçlarındaki ışık ve gülüşündeki dünya hep sağlıkla dönsün yavrum. Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün. Hepimize hediye... İyi ki doğdun can Han'ım.

  • "LONDRA'YA YERLEŞTİLER" SÖYLENTİLERİNE YANIT

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda ünlü çiftin Türkiye'yi terk ederek, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleştiği ve çocukları Ali'nin de eğitimine burada devam edeceğine ilişkin haberler basına yansımıştı. İkilinin projeleri oldukça Türkiye'de bulunacağı iddia edilmişti.

  • "İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

    Çiftin menajeri Ayşe Barım ise söylenenlerin doğru olmadığını ifade ederek, "İngiltere'ye yerleşme durumu yok. 5 yıldır sık sık gidip, geliyorlar. Bu dönem oğulları Ali'nin okulunun tatile girmesini bekliyorlar." demişti.

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