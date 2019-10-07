Zeynep Korel yeni hayatıyla ilgili, "Amerika'da evlere temizliğe gidiyorum. Şu anda gündelikçilik yapıyorum. Bunun daha aşağısı yok. 'Ailenin imkanları olmasına rağmen sen nasıl bunu yapıyorsun?' diyenler çok. Hiçbir şey ayıp değil. Çalışmak hiç ayıp değil. Utanılacak bir şey yapmıyorum" dedi.



