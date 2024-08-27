Bergüzar Korel: Halit'in her halini beğeniyorum
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, Etiler'de görüntülendi. Korel, eşinin sakallarıyla ilgili sorulara; "Her halini beğeniyorum" yanıtını verdi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, Etiler'de bir mekân çıkışında objektiflere yansıdı.
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Çift, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Halit Ergenç; "Londra'ya gidip geliyoruz. Sakallarımı soruyorlar sık sık. Sakallarımı yine yeni bir iş için uzattım" dedi.
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Bergüzar Korel, Londra'daki yaşamlarından bahsetti. Korel; "Burada nasılsa orada da öyleyiz aslında. Orası daha sakin ve yavaş bir hayat. Buraya gelip gidiyoruz ara ara. Yeni bir projemiz var şimdi" ifadelerini kullandı.
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Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in sakalları hakkında ise "Her halini beğeniyorum. Keseceğiz tabii ki. Şimdilik böyle" diyerek güldü.
Çift, daha sonra araçlarına binerek oradan ayrıldı.