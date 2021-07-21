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Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti çocuklarıyla Çeşme'de - Magazin haberleri

Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti çocuklarıyla Çeşme'de

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, tatil rotalarını Çeşme'ye çevirdi. Üçüncü kez bebek heyecanı yaşayan çift, çocukları Ali ve Han ile plajda görüntülendi

21.07.2021 - 08:27 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla birlikte tatilde objektiflere takıldı.

  • Bodrum ve Dalaman'ın ardından soluğu Çeşme'de ünlü çift, ailece denizin ve güneşin tadını çıkardı.

    Korel ve Ergenç'e aynı plajda Engin Hepileri ile Beyza Şekerci de eşlik etti. Ünlü oyuncular çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.

  • Korel, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğlu Han ile sahile vuran dalgaların içinde koşarak eğlendi.

  • BABASININ BOYUNA YETİŞTİ

    Korel’e ardından Ergenç ile büyük oğlu Ali de eşlik etti. Ali, Korel'e telefondan bir şeyler gösterdi. 12 yaşındaki Ali'nin, babası Halit Ergenç'in boyuna yetiştiği dikkatlerden kaçmadı.

  • KIZ BEBEK GELİYOR

    2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, şu sıralar üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesi için gün sayıyor. İki oğlu olan çift, bu kez kız bebek bekliyor.

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