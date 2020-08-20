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Instagram hesabından zaman zaman SMA hastası çocuklar için paylaşımda bulunan Bergüzar Korel, önceki gün gözyaşları içerisinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenmişti.

Bilim kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Bakan Koca, Korel'in çağrısına kayıtsız kalmadı.

Koca, ilaçla ilgili bir sorun olmayacağının altını çizdi. Hastalığa karşı yeni bir ilacın da geliştirildiğinin müjdesini verdi.

BAKAN SELÇUK DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK),"SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT’a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur" diyerek, "SMA hastalarımızın SUT’a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin" ifadelerini kullandı.

BERÜZAR'DAN TEŞEKKÜR VİDEOSU

Sesini duyurmanın mutluluğunu yaşayan Bergüzar Korel, bir video daha çekerek, iki bakana da teşekkürlerini iletti.

Korel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Tüm SMA hastalarının sesini duyan ve onları tekrardan ilaçlarına kavuşturan Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ederim. Bu süreçte evlatlarından elini çekmeyen sizler, bugün bu yavrular ilaçlarına kavuştularsa bilin ki emeğiniz büyük. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız.