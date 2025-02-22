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        Haberler Magazin Bergüzar Korel'den, Minguzzi ailesine destek: Bu davayı unutturmayacağım - Magazin haberleri

        Bergüzar Korel'den, Minguzzi ailesine destek: Bu davayı unutturmayacağım

        15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Bu acı olayın ardından ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından acılı aileye destek vermeye devam ediyor. Destek veren isimlerden biri de ünlü oyuncu Bergüzar Korel oldu; "Bu davayı unutturmayacağım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 22:54 Güncelleme: 22.02.2025 - 22:58
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        "Bu davayı unutturmayacağım"
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        24 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’deki bit pazarında, İtalyan restoran şefi Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Minguzzi’nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, iki saldırgan tarafından bıçaklandı. Beş yerinden ağır yaralanan Minguzzi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren B.B. ile U.B. yakalanarak tutuklandı.

        Acılı anne Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından oğlunun adaletini sağlamak için mücadele edeceğini duyurduğu çeşitli paylaşımlarda bulundu, bulunmaya da devam ediyor.

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        Yasemin Minguzzi'nin bulunduğu bir paylaşımı oyuncu Pınar Deniz ile eşi Kaan Yıldırım destek vermişti.

        Mattia Ahmet Minguzzi’nin teyzesi Aylin Akıncılar ise; "Çocuk indirimi diye bir şey söz konusu bile olamaz. Bunu yapan çocuk değildir, en ağır cezayı alsınlar"diyerek tepki gösterdi.

        Oyuncu Bergüzar Korel de acılı aileye destek verdi. Korel; "Her gün fotoğraflarına bakıyorum, zamanı geri sarmak istiyorum ama kendi duygularımın içinde kaybolmak hiçbir işe yaramıyor. Bu davayı unutturmayacağım" ifadelerini kullandı.

        Şarkıcı Ece Seçkin de Mattia Ahmet Minguzzi'nin bir videosunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı; "Bu günde seni düşündüm Ahmet."

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mattia Ahmet Minguzzi
        #Yasemin Minguzzi
        #Bergüzar Korel

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