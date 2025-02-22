Bergüzar Korel'den, Minguzzi ailesine destek: Bu davayı unutturmayacağım

24 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’deki bit pazarında, İtalyan restoran şefi Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Minguzzi’nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, iki saldırgan tarafından bıçaklandı. Beş yerinden ağır yaralanan Minguzzi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren B.B. ile U.B. yakalanarak tutuklandı.

REKLAM advertisement1 Acılı anne Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından oğlunun adaletini sağlamak için mücadele edeceğini duyurduğu çeşitli paylaşımlarda bulundu, bulunmaya da devam ediyor. REKLAM

Yasemin Minguzzi'nin bulunduğu bir paylaşımı oyuncu Pınar Deniz ile eşi Kaan Yıldırım destek vermişti.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin teyzesi Aylin Akıncılar ise; "Çocuk indirimi diye bir şey söz konusu bile olamaz. Bunu yapan çocuk değildir, en ağır cezayı alsınlar"diyerek tepki gösterdi.

Oyuncu Bergüzar Korel de acılı aileye destek verdi. Korel; "Her gün fotoğraflarına bakıyorum, zamanı geri sarmak istiyorum ama kendi duygularımın içinde kaybolmak hiçbir işe yaramıyor. Bu davayı unutturmayacağım" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Ece Seçkin de Mattia Ahmet Minguzzi'nin bir videosunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı; "Bu günde seni düşündüm Ahmet."

Fotoğraflar: Instagram