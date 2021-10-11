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Bergüzar Korel'den Halit Ergenç'e: Çok şey yazarım da yetmez! - Magazin haberleri

Bergüzar Korel'den Halit Ergenç'e: Çok şey yazarım da yetmez!

Üçüncü çocuklarını dünyaya getirmek için gün sayan Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, baby shower partisi düzenledi. Heyecanı gün geçtikçe büyüyen ve eşiyle kamera karşısına geçen Korel, "Şimdi ben çok şey yazarım da... Yetmez buralar... Bin şükür bugünümüze... Sonsuz kere..." ifadelerini kullandı

11.10.2021 - 09:33 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için geri sayıma başladı. Ali ve Han adında iki oğlu olan çift, bu kez kız bebek bekliyor.

  • BERGÜZAR'IN BABY SHOWER'I

    Heyecanları gün geçtikçe büyüyen ikili, Korel, baby shower partisi düzenledi. Davete Esra Erol, Sema Ergenç ve İrem Kahyaoğlu gibi birçok ünlü isim katıldı.

  • "ÇOK ŞEY YAZARIM DA YETMEZ!"

    Partide beyaz bir elbise giymeyi tercih ettiği görülen Korel (39), eşiyle objektif karşısına geçmeyi de ihmal etmedi. Halit Ergenç'in kendisini öptüğü anları Instagram'dan yayınlayan ünlü oyuncu, "Şimdi ben çok şey yazarım da... Yetmez buralar... Hangisi paklar bizi, geçen seneleri? Onu da bilmiyorum ki... Bin şükür bugünümüze... Sonsuz kere..." ifadelerini kullandı. Bir hayli keyifli oldukları görülen çiftin gönderisi 298 binden fazla beğeni aldı.

  • "BİRÇOK ŞEYE HASRET KALDIK"

    Mutluluğunu da dile getiren Bergüzar Korel, "Bugüne kadar iki yavrumda da böyle bir kutlama yapmadım ama ilk günden bugüne hepimizin oğlu olduğundan mıdır, yoksa 1,5 yıldır birbirimize hasret kaldığımızdan mı rüya gibi bol pembeli, bol kahkahalı en önemlisi hep birlikte olacağımız bir gün hayal ettik. Han’ın tüm bebekliği ve benim lohusalığım pandemiye denk geldiği için yalnız geçti. Birçok şeye hasret kaldık hepimiz. Leyla’da dibine vuralım dedik. Bizim dibe vurmamız da bu kadar işte... Ben tabii ki (!) 'Abartı olmasın, çok balon olmasın, görgüsüz olmasın, pembe olsun ama çok olmasın! Babyshower değil bu, dostlarla doğumdan önce son çıkış. Bol yemeli, içmeli, gülmeli. Tamam mı? Zarif olsun, sade olsun ama şık da olsun' diye diye başının etini yediğim organizasyon hayalimden daha da güzelini yaptı." dedi.

  • "HAYDİ KIZIM, SU GİBİ GEL"

    "Benim şu hayatta en sevdiğim dostlarla birlikte kurulan uzun masalar." ifadelerini kullanan oyuncu, "Bol yemeli, içmeli, kahkahalı ve umut dolu masalar... Şu pandemi günlerinde son derece titiz, hijyenik, mis gibi, huzurlu bir gün geçirdik. En büyük teşekkürüm ve minnetim sadece zor günlerimde değil her mutluluğumda yanımda olup, hunharca kahkahalara boğulup, hayaller kurduğum güzel dostlarıma... Hep vardınız, hep olun... Haydi kızım, su gibi gel. Sağlıkla, neşeyle, kolaylıkla... Bekliyoruz seni..." şeklinde konuştu.

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