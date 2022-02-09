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Bergüzar Korel: Ben bu hayatta en çok anneliği sevdim!

Bergüzar Korel, 12'nci yaşını kutlayan oğlu Ali'nin doğum gününde duygusal bir mesaj yayınladı. Oğluyla birlikte yer aldıkları fotoğrafları paylaşan ünlü oyuncu, "Ali'm... Güneşim... Ben bu hayatta senin sayende en çok anneliği sevdim. Dünyamı değiştirdin..." ifadelerini kullandı

09.02.2022 - 07:53 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Bergüzar Korel, 2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile nikah masasına oturmuştu. Korel, 2010'da oğlu Ali'yi dünyaya getirerek, ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.

    2020'de ikinci oğlu Han'ı, 2021 yılının kasım ayında ise kızı Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

  • Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından Ali'nin 12'nci yaş gününü kutladı. Oğlunun doğumunda çekilen fotoğraf ile son halinin yer aldığı kareyi Instagram'dan yayınlayan Korel, duygusal bir yazı kaleme aldı.

  • "BEN BU HAYATTA EN ÇOK ANNELİĞİ SEVDİM"

    Oğlunun yüzünü göstermemeyi tercih eden Bergüzar Korel, gönderisine şu ifadeleri not düştü:

    Ali’m... Güneşim... Bu hayatta ben en çok anneliği sevdim. Senin sayende... Dünyamı değiştirdin... Evladımız olduğun için sonsuz bir mutluluk duyuyoruz ama sen hepimizden bağımsız bir birey olarak herkesin hayatına ışık saçtığın için kardeşlerin ve ailen olarak kendimizi çok ayrıcalıklı ve şanslı hissediyoruz oğlum. Bu hayatta ruhunu hep özgür bırak şimdi olduğu gibi... Ben ve baban ömrümüz yettiğince, her koşulda, sen istediğin sürece bir nefes kadar uzağındayız sadece...

    Yüreğindeki merhamet, hoşgörü, empati ve hayata karşı duyduğun o büyük coşku, merak hiç bitmesin... Güneşim Ali’m... 12 yıl önce hayatımıza getirdiğin ışık, mutluluk için bin kez teşekkür ederim sana... Varlığına bin şükür annem. Nice mutlu yılların olsun. Hep birlikte...

    Ali'nin son halini gören sosyal medya kullanıcıları ise, "Annesinin boyuna gelmiş." yorumlarında bulundu.

  • "LONDRA'YA YERLEŞTİLER" SÖYLENTİLERİNE YANIT

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda ünlü çiftin Türkiye'yi terk ederek, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleştiği ve çocukları Ali'nin de eğitimine burada devam edeceğine ilişkin haberler basına yansımıştı. İkilinin projeleri oldukça Türkiye'de bulunacağı iddia edilmişti.

  • "İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

    Çiftin menajeri Ayşe Barım ise söylenenlerin doğru olmadığını ifade ederek, "İngiltere'ye yerleşme durumu yok. 5 yıldır sık sık gidip, geliyorlar. Bu dönem oğulları Ali'nin okulunun tatile girmesini bekliyorlar." demişti.

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