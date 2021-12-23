Sosyal medyada günün en çok konuşulan isimlerinden biri Bergen oldu. Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerini üstleneceği biyografik filmi çıkacak olan Bergen ile ilgili merak edilenler...

BERGEN KİMDİR?

Asıl adı Belgin Sarılmışer olan Bergen, 16 Temmuz 1960'da Mersin'de dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken, annesi Sebahat Çakır ile babasının boşanması sonucu, 1966'da annesiyle Ankara'ya yerleşti.

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Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümünü girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyülterek bir süre PTT'de çalıştı.