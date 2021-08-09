İkincisi düzenlenecek

Bergama Tiyatro Festivali, 26 - 29 Ağustos tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Belediyesi, Bergama Kültür ve Sanat Vakfı, Bergama Ticaret Odası ile Ne Yerde Ne Gökte Derneği'nin destekleriyle BERaBER ve 3dots tarafından düzenlenecek. Üç yıllık bir aranın ardından, bu yıl 2'ncisi gerçekleşecek olan festivalde ulusal ve uluslararası 25 oyun sahnelenecek
İlki 2018'de gerçekleştirilen ve yoğun ilgi ile karşılanan Bergama Tiyatro Festivali, bu yıl 26 - 29 Ağustos 2021arasında ulusal ve uluslararası toplulukları Bergama'da sanatseverlerle buluşturuyor. Festival kapsamında, katılımcıları Bergama'nın simgeleşmiş mekânlarında özel bir seyir deneyiminin yanında; kültür, sanat, tarih ve güncel olayların performans sanatları aracılığıyla tartışmaya açıldığı bir atmosfer bekliyor.
Direktörlüğünü Öner Eren Arıkan'ın üstlendiği festival programı; sahnesinden ve uluslararası seçkisinin yanı sıra yerelleşme odağının bir parçası olarak bölgeden de oyun ve performanslara da yer verirken; amatör - profesyonel tiyatro üreticileri için sektörleşme süreçlerine katkı sağlayacak bir ortam hazırlanması, sosyal ve kültürel yaşama erişim hakkının herkese eşit sunulması, çocukların ve gençlerin katılımının arttırılması gibi 4 temel mesele odağında şekilleniyor. Bergama'nın eşsiz doğası ve tarihi ile bütünleşen festival programında 'Sahnesinden', 'Dünyadan', 'Bergama'dan, 'Bölgeden', 'Çocuklar İçin', 'Festivale Özel' ve 'Yan Etkinlikler' olmak üzere 7 başlıkta seçkiler, atölyeler, paneller katılımcılarla buluşacak.
Yetişkin oyunları;
* Bir Baba Hamlet
* Demiryolu Hikâyecileri
* Fü
* Herkes Kocama Benziyor
* İşgüzar Bir Tekerrür
* Sesin Resmi
* Taşıdıklarımız
* Vahşet Tanrısı
* Mandala - David Somlo (Macaristan)
* Petite Mécanique Humaine - Cie Kontamine (Fransa)
* Adam Adam
* Bir Delinin Hatıra Defteri
* Modern Doğaçlama Tiyatro Gösterisi ve Psikoz 4.48
* Rüya /Şeyh Bedreddin Destanı
* Kaçak Çay Performansı
* Neredeyse Tuhaf
* Parşömen
Çocuk oyunları;
* Bir Karagöz Oyunu / Yalancı Sahici
* Gülmeyen Kral
* Masal Masal İçinde
* Yamuk Yemek
* Yumurtadan Çıkan Fil
Aynı zamanda Bergama Stereo Bergama + Davul Geri Adım ve Uzak performansları 'Festivale Özel' kategorisinde seyirciyle buluşacak. Uzak oyununda Bergama, Bergama sokakları, caddeleri, tarihi alanları oyun mekanına dönüşüyor. Seyirciler kulaklıklar aracılığıyla, Bergama'nın Kale Mahallesi'nde, geçmişle gelecek arasında "tek seyirciye özel" olarak kurgulanmış bir serüvene katılıyor.
Hareket noktası olarak aldığı Büyük Bergama Sunağı'nı sesli mimari ve performanslar ile yeniden yorumlayan Cevdet Erek, bu yorumların ilki olan Bergama Stereo'yu 2019'da Ruhrtrienale kapsamında Bochum'da ve Berlin'de Hamburger Bahnhof Müzesi'nde sergilemişti. Sanatçı projenin Bergama'da gerçekleşecek uzun soluklu olması planlanan devamının ilk adımlarını festivalde sergileyecek.
Festival süresince Yan Etkinlikler başlığı altında takip edilebilecek paneller, alana dair atölyeler, yürüyüşler, çocuklar için atölyeler ve somut olmayan kültürel miras atölyeleri ise festivalin 4 temel konusu sektörleşme, yerelleşme, çocukların, gençlerin ve engellenen bireylerin kültür & sanata katılımı çerçevesinde kurgulandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!