İkincisi düzenlenecek

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Bergama Tiyatro Festivali, 26 - 29 Ağustos tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Belediyesi, Bergama Kültür ve Sanat Vakfı, Bergama Ticaret Odası ile Ne Yerde Ne Gökte Derneği'nin destekleriyle BERaBER ve 3dots tarafından düzenlenecek. Üç yıllık bir aranın ardından, bu yıl 2'ncisi gerçekleşecek olan festivalde ulusal ve uluslararası 25 oyun sahnelenecek

HABERTURK.COM

İlki 2018'de gerçekleştirilen ve yoğun ilgi ile karşılanan Bergama Tiyatro Festivali, bu yıl 26 - 29 Ağustos 2021arasında ulusal ve uluslararası toplulukları Bergama'da sanatseverlerle buluşturuyor. Festival kapsamında, katılımcıları Bergama'nın simgeleşmiş mekânlarında özel bir seyir deneyiminin yanında; kültür, sanat, tarih ve güncel olayların performans sanatları aracılığıyla tartışmaya açıldığı bir atmosfer bekliyor.

Direktörlüğünü Öner Eren Arıkan'ın üstlendiği festival programı; sahnesinden ve uluslararası seçkisinin yanı sıra yerelleşme odağının bir parçası olarak bölgeden de oyun ve performanslara da yer verirken; amatör - profesyonel tiyatro üreticileri için sektörleşme süreçlerine katkı sağlayacak bir ortam hazırlanması, sosyal ve kültürel yaşama erişim hakkının herkese eşit sunulması, çocukların ve gençlerin katılımının arttırılması gibi 4 temel mesele odağında şekilleniyor. Bergama'nın eşsiz doğası ve tarihi ile bütünleşen festival programında 'Sahnesinden', 'Dünyadan', 'Bergama'dan, 'Bölgeden', 'Çocuklar İçin', 'Festivale Özel' ve 'Yan Etkinlikler' olmak üzere 7 başlıkta seçkiler, atölyeler, paneller katılımcılarla buluşacak.



Yetişkin oyunları;

* Bir Baba Hamlet

* Demiryolu Hikâyecileri

* Fü

* Herkes Kocama Benziyor

* İşgüzar Bir Tekerrür

* Sesin Resmi

* Taşıdıklarımız

* Vahşet Tanrısı

* Mandala - David Somlo (Macaristan)

* Petite Mécanique Humaine - Cie Kontamine (Fransa)

* Adam Adam

* Bir Delinin Hatıra Defteri

* Modern Doğaçlama Tiyatro Gösterisi ve Psikoz 4.48

* Rüya /Şeyh Bedreddin Destanı

* Kaçak Çay Performansı

* Neredeyse Tuhaf

* Parşömen

Çocuk oyunları;

* Bir Karagöz Oyunu / Yalancı Sahici

* Gülmeyen Kral

* Masal Masal İçinde

* Yamuk Yemek

* Yumurtadan Çıkan Fil

Aynı zamanda Bergama Stereo Bergama + Davul Geri Adım ve Uzak performansları 'Festivale Özel' kategorisinde seyirciyle buluşacak. Uzak oyununda Bergama, Bergama sokakları, caddeleri, tarihi alanları oyun mekanına dönüşüyor. Seyirciler kulaklıklar aracılığıyla, Bergama'nın Kale Mahallesi'nde, geçmişle gelecek arasında "tek seyirciye özel" olarak kurgulanmış bir serüvene katılıyor.

Hareket noktası olarak aldığı Büyük Bergama Sunağı'nı sesli mimari ve performanslar ile yeniden yorumlayan Cevdet Erek, bu yorumların ilki olan Bergama Stereo'yu 2019'da Ruhrtrienale kapsamında Bochum'da ve Berlin'de Hamburger Bahnhof Müzesi'nde sergilemişti. Sanatçı projenin Bergama'da gerçekleşecek uzun soluklu olması planlanan devamının ilk adımlarını festivalde sergileyecek.

Festival süresince Yan Etkinlikler başlığı altında takip edilebilecek paneller, alana dair atölyeler, yürüyüşler, çocuklar için atölyeler ve somut olmayan kültürel miras atölyeleri ise festivalin 4 temel konusu sektörleşme, yerelleşme, çocukların, gençlerin ve engellenen bireylerin kültür & sanata katılımı çerçevesinde kurgulandı.