Korona pozitif

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Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Kuzey ve Mete adında iki oğlu bulunan Berfu Yenenler, koronavirüse yakalandı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Yenenler, "Evet kötü haber geldi, maalesef ben de Covid pozitifim." ifadelerini kullandı.

Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Berfu Yenenler, "Dünden beri birçok test yaptım ikna olmak adına çünkü zaten şu an her hastalık çok salgın ama maalesef Covidmiş. Şimdilik çok rahat ve neredeyse sıfır semptomla geçiriyorum. Bu şekilde devam eder umarım. Çocuklar ve Eser iyi, kendimi ihtimal olduğu anda izole ettim. Umarım onlara da bir şey olmadan ben tek başıma hızlıca atlatacağım." dedi.