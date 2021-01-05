Son olarak yeni karesini takipçileriyle paylaşan Berfu Yenenler, gönderisine şu notu düştü:

27+2'den merhaba... Biraz hamilelik güncellemesi yapayım. Fiziksel olarak daha rahat ama duygusal olarak daha yoğun bir dönem oluyor. Geçen gün iki senedir deniz kokusu alamadım diye ağladım. Toplam 5 kilo alındı. Mete Emmi'nin tekmeleri dışarıdan da belli olmaya başladı. Bir büyük marul büyüklüğündeymiş kendisi...