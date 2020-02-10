HABERTURK.COM

Haziran ayında Eser Yenenler ile dünyaevine giren Berfu Yenenler, ekim ayında oğlu Kuzey'i kucağına aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Yenenler, annelik deneyimlerini takipçileriyle paylaşıyor.

"YANDIK, GEVEZE GELİYOR"

Sık sık ailece çekilen karelerini yayınlayan Yenenler, bu kez Kuzey'in konuşmaya çalıştığı anları takipçileriyle paylaştı. Yenenler, paylaşımına, "Daha güzel bir pazar günü hayal edemiyorum. Bir de bu çocuk erken konuşur bence. Yandık, geveze geliyor" notunu düştü.

MURAT DALKILIÇ: BENCE BİZİ KANDIRIYOR

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Berfu Yenenler'in paylaşımına "O büyük bence, bizi kandırıyor" yorumunu yaptı. Yenenler ise yakın arkadaşına, "Vallahi olabilir, ben de şüpheleniyorum" yanıtını verdi.