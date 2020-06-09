"BEN HEP O SARILDIĞIMIZ ANDAYIM"

Eser Yenenler de, "Ben sanki hep o sarıldığımız andayım" diyerek duygularını şu sözlerle ifade etti.

O gün öyle bir sarıldık ki karım...

Evlendik sonra,

Bir yıl olmuş hatta,

Zaman tuhaf şey,

Ben sanki hep o sarıldığımız andayım.