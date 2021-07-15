Berfu Yenenler değişimiyle şaşırttı

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de mart ayında dünyaya gelmişti.

Sosyal meyda hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınyalan Berfu Yenenler'in son paylaşımı olay oldu.