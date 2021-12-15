"HEM TÜRKİYE GÜZELİ HEM DE MÜHENDİS OLUNCA İNANAMADIM!"

Ünlü oyuncu ise, "Ben de hem Türkiye güzeli, hem de mühendis olunca inanmadım, fake (sahte) gibi geldi aslında ilk başta. 9 ayda hayatımın çok depresif bir dönemindeydim. Hiç tanımadığım biri dert ortağı oldu bana. O kadar doğru bir zamandı ki... 9 ay uzaktan hayatımı yönetti aslında... Sonra 'Bir arayayım' dedim. Konuştuğumuzda 'Annem ile arabayla kaza yaptım' dedi. Çok tatsız bir konuşma oldu. Hoşlanmadık konuşmadan, sonra tekrar mesaja döndük. 2 ay daha mesajlaştık, ardından ben stand-up'ıma davet ettim." ifadelerini kullanmıştı.