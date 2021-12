Berfin Özek olayı nedir?

Hatay'da yüzüne kezzap atılan Berfin Özek haftalarca Türkiye'nin en çok konuştuğu isim olmuştu. Daha önce yüzüne kezzap atan eski sevgilisi hakkındaki şikayetini geri çekmesiyle de gündeme gelen Berfin Özek'in Casim Ozan Çeltik ile evlendiği öğrenildi. İşte sosyal medyayı birbirine katan Berfin Özek olayı hakkında merak edilenler...

BERFİN ÖZEK KİMDİR?

Berfin Özek Hatay'ın İskender'un ilçesinde yaşayan bir genç kadın. Bugün 21 yaşında olan Berfin Özek, 2019 yılında henüz 19 yaşındayken eski sevgilisinin yüzüne asit atmasıyla gündem olmuştu. Hastane'de tedavi göre Berfin Özek'i Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ziyaret etmişti.

BERFİN ÖZEK OLAYI NEDİR?

DHA'nın haberine göre Olay, 15 Ocak günü Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta meydana geldi. Dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu bir kişi tarafından kesildi. Bu kişi, Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atıp, kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan genç kız, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.

YÜZÜNÜN BÜYÜK BİR KISMI YANMIŞTI

Dershaneden evine döndüğü sırada Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atan kişinin olay yerinden kaçtığına ilişkin haberler, sosyal medyada büyük yankı buldu. Berfin Özek'in eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen saldırgan Ozan Çeltik olaydan kısa süre sonra yakalanıp tutuklandı. Onun Berfin'in yüzüne attığı sülfürik asit ise bir genç kızın yüzünün büyük kısmının yanmasına, sağ gözünü kaybetmesine, diğer gözünde ise kısmi görme kaybına neden oldu.

13 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Saldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, yeni mütalaasında 'öldürme kastının olmadığına' dair hukuki değerlendirme yaptı. Çeltik'in 'kasten yaralama' suçundan ceza alması talep edildi. Dün görülen duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Casim Ozan Çeltik'i 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Berfin Özek'in davanın görüldüğü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dilekçe vererek eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri aldı. "Ozan'ı seviyorum onunla evlenmek istiyorum, bu yüzden şikayetimden vazgeçiyorum" diyerek dilekçe verdiği ileri sürülen Özek'in bu sürede duruşmasını takip eden avukatlarını da azletti.

Berfin Özek'i dava sürecinden büyük destek veren İskenderun Kadın Platformu da yaptığı yazılı açıklama ile Özek ile ilgili herhangi bir çalışmada yer almayacaklarını duyurdu.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİĞİ İÇİN PİŞMAN OLDU

Aradan geçen ayların ardından Berfin Özek, verdiği karardan pişman oldu. Casim Ozan Çeltik'i affederek yanlış bir karar verdiğini aktaran Özek, o dönem çok büyük bir travma içerisinde olduğunu söyledi. Ruhen ve bedenen kendisini o zamanlar çok kötü hissettiğini aktaran Özek, "Verdiğim kararların ne doğrultuda gideceğini bilmiyordum. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmediğim için her şeyin bana doğru geldiğini düşünüyordum.

Bu verdiğim karar, yanlış bir karar. Bu karardan dolayı çok pişmanlık duydum. Kendi kendimi sorgulamaya başladım, 'Berfin sen ne yapıyorsun?', 'Sen neredesin, sen bu değilsin, kendine gel'. Kendi kendimle konuştum 'Bu karar yanlış, ailene dönmelisin, ailene gitmelisin'. Ailem her zaman yanımdaydı. Vermiş olduğum kararı desteklemiyorlardı hiçbir zaman. 'Kızım verdiğin karar yanlış, gel' dediler. Her zaman arkamda durdular. Ben şu an kendimi toparlamış bir durumdayım. Aldığım kararın yanlış olduğunu çok iyi biliyorum" diye konuştu.

OZAN ÇELTİK TAHLİYE OLDU

Casim Ozan Çeltik son duruşmada tahliye edildi. Berfin Özek ile barışan Casim Ozan Çeltik evlenmeye karar verdiler. Berfin Özek, dün yüzünü tanınmaz hale getiren erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile evlendi. Berfin Özek´in evliliği sosyal medyada paylaşıldı.