Ronaldo çılgına döndü! Rakibine dirsek attı, hakeme yumruk kaldırdı

JORGE JESUS FİNALDE

Karşılaşmada Jorge Jesus'un hocalığını yaptığı Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Salim ed-Devseri ile 72. dakikada Malcom kaydetti.

Al Nassr'ın tek golü ise 90+9. dakikada Sadio Mane'den geldi. Bu sonuçla Al Nassr kupadan elenirken Al Hilal, finalde Al İttihad'ın rakibi oldu.

Öte yandan Al Hilal, tüm kulvarlarda üst üste 33. galibiyetini elde etti ve peş peşe kazanma rekorlarını geliştirdiler.