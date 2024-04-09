Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        84
        Fenerbahçe
        FB
        82
        Trabzonspor
        TS
        52
        Beşiktaş
        BJK
        47
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        45
        Rams Başakşehir
        İBFK
        43
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        42
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        42
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        37
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        30
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Ronaldo çılgına döndü! Rakibine dirsek attı, hakeme yumruk kaldırdı - Futbol Haberleri

        Ronaldo çılgına döndü! Rakibine dirsek attı, hakeme yumruk kaldırdı

        Suudi Arabistan Süper Kupa yarı finalinde oynanan Al Hilal - Al Nassr maçında kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo çılgına döndü! Portekizli yıldız, kendisine kırmızı kart çıkaran hakeme yumruk kaldırdı. İşte o görüntüler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 10:57 Güncelleme: 09.04.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal, Ronaldo'lu Al Nassr'ı 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi. Karşılaşmada kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo'nun sonrasında hakeme yaptığı hareket büyük ses getirdi.

        • 2

          Dev karşılaşmanın 88'inci dakikasında Al Nassr'ın kazandığı taç atışında Al Hilal'de Al Bulayhi zaman geçirmek için topa doğru hareketlendi. Bu sırada Cristiano Ronaldo rakibinin yanına doğru koştu.

        • 3

          Portekizli yıldız, Al Bulayhi'nin göğsüne doğru dirseğini açtı. Al Bulayhi yere düşerken Cristiano Ronaldo'nun yumruk salladığı da görüldü.

        • 4

          Al Bulayhi'nin yere düştüğü pozisyon sonrası iki takım futbolcuları arasıdna tansiyon çok yükseldi. Karşılaşmanın hakemi Mohammed Al Hoish, Cristiano Ronaldo'yu doğrudan kırmızı kartla cezalandırdı.

        • 5

          Cristiano Ronaldo'nun sinirleri bu kırmızı kart sonrası daha da gerildi. Hakemin arkasını dönmesini bekleyen Cristiano Ronaldo, yumruğunu hakeme doğru kaldırdı. Bu sırada tribünlerde sesler yükseldi.

        • 6

          Cristiano Ronaldo gördüğü kırmızı kart sonrası tribünlerle de atıştı. Bazı taraftarlardan Messi tezahüratları yükseldi. Al Nassr taraftarları ise Portekizli yıldızı alkışladı.

        • 7

          JORGE JESUS FİNALDE

          Karşılaşmada Jorge Jesus'un hocalığını yaptığı Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Salim ed-Devseri ile 72. dakikada Malcom kaydetti.

          Al Nassr'ın tek golü ise 90+9. dakikada Sadio Mane'den geldi. Bu sonuçla Al Nassr kupadan elenirken Al Hilal, finalde Al İttihad'ın rakibi oldu.

          Öte yandan Al Hilal, tüm kulvarlarda üst üste 33. galibiyetini elde etti ve peş peşe kazanma rekorlarını geliştirdiler.

        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        Türk filmleri düşüşte
        Türk filmleri düşüşte
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Anne, baba ve çocuğu öldürüp yakmıştı! Caniyle ilgili sıcak gelişme!
        Anne, baba ve çocuğu öldürüp yakmıştı! Caniyle ilgili sıcak gelişme!
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        5 bölge için sağanak uyarısı!
        5 bölge için sağanak uyarısı!
        Dünya "en sıcak mart" ayını yaşadı
        Dünya "en sıcak mart" ayını yaşadı
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        Havaalanında yakalandılar
        Havaalanında yakalandılar
        YSK'dan Hatay kararı
        YSK'dan Hatay kararı
        Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi'ye sorular!
        Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi'ye sorular!
        TFF açıkladı: Seçim 18 Temmuz'da!
        TFF açıkladı: Seçim 18 Temmuz'da!
        Habertürk Anasayfa