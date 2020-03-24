24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 yaşındaki Berfin Özek, bir yıl önce eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğradı. Genç kızın bir gözünü kaybetmesine ve yüzünün büyük bölümünün yanmasına neden olan 23 yaşındaki Ozan Çeltik hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı. Mahkeme, sanığa kasten yaralama suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
CUMHURBAŞKANI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Fevzi Çakır'ın haberine göre, saldırgana verilen cezaya birçok kişi gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da tepki geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şu değerlendirmelerde bulunmuştu: "Ben kanundan bahsetmiyorum, ben haktan bahsediyorum, hukuktan, adaletten bahsediyorum. Siz burada hakkı arayacaksınız, hukuku arayacaksınız, adaleti arayacaksınız. Böyle bir olay kendi kızının başına gelmiş olsa, orada bu olayı nasıl değerlendirirsin? Kanunlara mı bakacaksın? Yoksa böyle bir hak olur mu, böyle bir adalet olur mu, buna mı bakacaksın? Onun için buradan ben tüm yargı dünyasına da sesleniyorum; bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine lütfen kulak verin. Adaletin tecellisini hakta hukukta arayın. Her zaman söylüyorum; benim yolum kanun yolu değil, hukuk yoludur. Hukuk eşittir kanun değildir. Bir defa bunu iyi anlamamız lazım."
ÜST SINIR 18 YILA ÇIKTI
Bu gelişme sonrası koronavirüs sonrası raftan indirilen infaz düzenlemesinin içine önemli bir madde de eklendi. Muhalefet partilerine de gönderilen taslak metin ile yaralama suçunun nitelikli hali için öngörülen cezanın üst sınırı 13 yıl 6 aydan 18 yıla çıkarılıyor. Buna göre; kasten yaralama suçunun “canavarca hisle” işlenmesi durumunda faillere 18 yıla kadar ceza verilebilecek,
BERFİN’İN DAVASINA ETKİSİ OLACAK MI?
Berfin Özek hakkında yerel mahkemece verilen karara itiraz edilmişti. Bu düzenlemenin Berfin Özek yargılamasını etkileyip etkilemeyeceğini teklife konulacak, maddenin çerçevesi belirleyecek. Ancak; yasalar kural olarak, yürürlük tarihlerinden sonraki olay ve eylemlere uygulanıyor. Devam eden yargılamaların sanıkları hakkında daha sonra çıkarılan kanunda lehe bir hüküm varsa (ceza indirimi vb.) uygulanıyor. Ancak; ceza artırımı gibi sanıkların aleyhine düzenlemeler geriye yürümüyor.
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