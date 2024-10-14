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        Haberler Gündem Beren Su'nun öldüğü asansör kazasında kusurlu bulunan 3 itfaiyeci tutuklandı

        Beren Su'nun öldüğü asansör kazasında kusurlu bulunan 3 itfaiyeci tutuklandı

        Ankara'da asansörde mahsur kalan Beren Su Bolat'ın kurtarma çalışmaları sırasında asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin 3 itfaiyeci tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 21:34 Güncelleme: 14.10.2024 - 21:34
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        3 itfaiyeci tutuklandı
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        Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “23.07.2024 tarihinde Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın asansöründe mahsur kalan T.E.D. ve B.S.B. isimli çocukları itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışması sırasında B.S.B. isimli çocuğun asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada, alınan bilirkişi raporuna göre olayda kusurlu oldukları tespit edilen itfaiye görevlisi şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 25.07.2024 tarihli yazısı üzerine Ankara Valiliğinin soruşturma izni verilmesine dair kararına karşı şüpheliler tarafından yapılan itirazın reddedilmesi sonucu E.A., B.Y. ve B.B. isimli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 14.10.2024 tarihinde gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen şüpheliler E.A., B.Y. ve B.B. ifade işlemleri sonrası sevk edildikleri Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan talep doğrultusunda tutuklanmışlardır” denildi.

        Olaya ilişkin soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

        O fotoğraf dosyaya girdi
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        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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        #Beren Su
        #Sincan
        #haberler
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