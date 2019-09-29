Saat, son olarak eşi Kenan Doğulu'nun 45. yaş gününü kutlamak için sosyal medya hesabı üzerinden yazdığı, "Yaydığımız aşk enerjisiyle çevremizde iklim değişikliğine sebep olduk ve beraber ne eğlendik. Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı, yol arkadaşımı" sözleri sorulunca muhabirlere "İyi akşamlar" dileyip uzaklaştı.