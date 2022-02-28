Sessiz Beren!

Kenan Doğulu ile evliliğinde krizi atlatarak, boşanmanın eşiğinden dönen Beren Saat (38), önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Bir süre mağazaları dolaşan Saat, daha sonra kuaförün yolunu tuttu.

Yaklaşık bir saat kuaförde vakit geçiren ünlü oyuncu, çıkışta objektiflere böyle yansıdı.

Son olarak "Atiye" adlı diziyle hayranlarının karşısına çıkan Beren Saat, imajını yenilemişti. Saçlarında değişikliğe gitmeye karar veren ünlü oyuncunun yeni hali sosyal medyada paylaşılmıştı. Perçem kestiren ve saç rengini değiştirdiği görülen Beren Saat'in son stiline takipçilerinden yorum yağmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları Saat'e, "Harika!", "Resmen gençleşmişsin." ve "Bihter Ziyagil olmuşsun." şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

Oscar Ödülleri olarak da bilinen...