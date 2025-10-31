Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon ‘Bereketli Topraklar’da adaletin savaşı

        ‘Bereketli Topraklar’da adaletin savaşı

        SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Bereketli Topraklar', ilk bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de başlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 18:00 Güncelleme: 31.10.2025 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Bereketli Topraklar'da adaletin savaşı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği; senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu; Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı yeni dizi ‘Bereketli Topraklar’, Adana’da kökleri nesiller öncesine dayanan iki güçlü ailenin mücadelesini ve bu mücadelenin ortasında doğan yasak bir aşkı konu alıyor.

        Bereketoğulları ile Karahanlılar arasında yıllardır süren sessiz savaş, yeni kuşakların hayatında kendini tekrar gösterir. Toprak, güç ve aile onuru için verilen bu mücadele, tüm dengeleri değiştirecek bir aşkın da başlangıcına dönüşür.

        REKLAM

        BEREKETOĞLU AİLESİ

        Adalet duygusuyla ayakta kalmaya çalışan Bereketoğlu Ailesi, geçmişin yükünü omuzlarında taşırken yeni tehditlerle karşı karşıyadır.

        Ailenin büyük oğlu Ferit Bereketoğlu (Sarp Akkaya), hem ailesinin mirasını hem de adalet inancını korumak için mücadele eden bir avukattır. Sert duruşunun ardında vicdanıyla boğuşan bir adam vardır; ailesine duyduğu sadakatle aldığı kararlar arasındaki çizgide giderek yalnızlaşır.

        Ömer Bereketoğlu (Engin Akyürek), ailenin lideri olarak düzeni korumaya kararlıdır.

        Salih Bereketoğlu (Yiğit Koçak), yıllar sonra döndüğü Adana’da düşman ailenin kızıyla yaşadığı yasak aşkla iki aile arasındaki dengeleri altüst eder.

        Ailenin annesi Azize Bereketoğlu (Ayşegül Günay), ailesinin sessiz gücü olarak geçmişin bedelini kalbinde taşımaktadır.

        REKLAM

        KARAHANLI AİLESİ

        İntikam ve hırsın simgesi olan Karahanlı Ailesi, yıllardır bastırdığı öfkeyi yeniden gün yüzüne çıkarır.

        Ailenin reisi Cemal Karahanlı (Faruk Akgören), geçmişte iki aile arasındaki barışı korumak için yaptığı gizli anlaşmayla dengeyi sağlamaya çalışmıştır.

        Kızı Zehra Karahanlı (Belçim Bilgin), geçmişte yaşananların hesabını sormakta kararlıdır. Zehra, babasının yıllar önce kurduğu düzeni sarsar, ailesinin itibarını korumak için kendi kanından gelenlerle bile çatışmaktan çekinmez.

        Zehra’nın oğlu Bekir Karahanlı (Hakan Çelebi), annesinin sevgisini kazanmak için vicdanını susturmuş, onun gölgesinde büyümüştür. Zehra’nın kararlılığıyla yön bulan Bekir, hem ailenin mirasını hem de kendi geleceğini korumak arasında sıkışır.

        Zehra’nın yeğeni Fatma (İlayda Akdoğan), kalbinin sesini dinlemekle ailesine olan bağlılığı arasında kalmış genç bir kadındır.

        ‘Bereketli Topraklar’ ilk bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #‘Bereketli Topraklar’

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa