‘Bereketli Topraklar’da adaletin savaşı

SHOW TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği; senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu; Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı yeni dizi ‘Bereketli Topraklar’, Adana’da kökleri nesiller öncesine dayanan iki güçlü ailenin mücadelesini ve bu mücadelenin ortasında doğan yasak bir aşkı konu alıyor.

Bereketoğulları ile Karahanlılar arasında yıllardır süren sessiz savaş, yeni kuşakların hayatında kendini tekrar gösterir. Toprak, güç ve aile onuru için verilen bu mücadele, tüm dengeleri değiştirecek bir aşkın da başlangıcına dönüşür.

BEREKETOĞLU AİLESİ

Adalet duygusuyla ayakta kalmaya çalışan Bereketoğlu Ailesi, geçmişin yükünü omuzlarında taşırken yeni tehditlerle karşı karşıyadır.

Ailenin büyük oğlu Ferit Bereketoğlu (Sarp Akkaya), hem ailesinin mirasını hem de adalet inancını korumak için mücadele eden bir avukattır. Sert duruşunun ardında vicdanıyla boğuşan bir adam vardır; ailesine duyduğu sadakatle aldığı kararlar arasındaki çizgide giderek yalnızlaşır.

Ömer Bereketoğlu (Engin Akyürek), ailenin lideri olarak düzeni korumaya kararlıdır. Salih Bereketoğlu (Yiğit Koçak), yıllar sonra döndüğü Adana'da düşman ailenin kızıyla yaşadığı yasak aşkla iki aile arasındaki dengeleri altüst eder. Ailenin annesi Azize Bereketoğlu (Ayşegül Günay), ailesinin sessiz gücü olarak geçmişin bedelini kalbinde taşımaktadır.

KARAHANLI AİLESİ

İntikam ve hırsın simgesi olan Karahanlı Ailesi, yıllardır bastırdığı öfkeyi yeniden gün yüzüne çıkarır.

Ailenin reisi Cemal Karahanlı (Faruk Akgören), geçmişte iki aile arasındaki barışı korumak için yaptığı gizli anlaşmayla dengeyi sağlamaya çalışmıştır.

Kızı Zehra Karahanlı (Belçim Bilgin), geçmişte yaşananların hesabını sormakta kararlıdır. Zehra, babasının yıllar önce kurduğu düzeni sarsar, ailesinin itibarını korumak için kendi kanından gelenlerle bile çatışmaktan çekinmez.

Zehra'nın oğlu Bekir Karahanlı (Hakan Çelebi), annesinin sevgisini kazanmak için vicdanını susturmuş, onun gölgesinde büyümüştür. Zehra'nın kararlılığıyla yön bulan Bekir, hem ailenin mirasını hem de kendi geleceğini korumak arasında sıkışır.

Zehra’nın yeğeni Fatma (İlayda Akdoğan), kalbinin sesini dinlemekle ailesine olan bağlılığı arasında kalmış genç bir kadındır. ‘Bereketli Topraklar’ ilk bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor!