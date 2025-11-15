'Bereketli Topraklar'ın 3. bölüm ön izlemesi yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını Süreç Film'in üstlendiği ilgiyle izlenen dizisi 'Bereketli Topraklar', cuma akşam ekrana gelecek yeni bölümüyle aşk, intikam ve adaletin iç içe geçtiği soluksuz bir mücadeleye izleyicileri davet ediyor.

İşte 'Bereketli Topraklar'ın 3. Bölüm Ön İzlemesi:

Yayınlanan ön izlemede Ömer ve Nevin'in ocak başındaki samimi halleri dikkat çekerken, Ömer'in, "Bazen bana öyle bir bakıyorsun ki beni öldürmek ister gibi" sözleri dikkat çekiyor. Nevin'in Ömer'in geçmişini kurcalaması, Bereketli Topraklar'da suların durulmayacağının sinyallerini verirken Nevin'in, "Tarık’ın katilisin" çıkışı ön izleyeme damgasını vuruyor. Neler yaşanacağı ise merak konusu oluyor.

'Bereketli Topraklar'ın kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen, Mert Özbek ve Ayşegül Günay yer alıyor.

'Bereketli Topraklar' yeni bölümüyle cuma akşam saat 20.00'de SHOW TV'de