'Bereketli Topraklar'da Adana ruhu

SHOW TV’de bu akşam ekrana gelecek olan 'Bereketli Topraklar'ın yeni bölüm öncesi dizinin başrol oyuncuları Adana’nın iki rengini taşıyan formalarla objektif karşısına geçti.

Adanaspor formasıyla Engin Akyürek, Adana Demirspor formasıyla Gülsim Ali, üzerlerinde kendi isimlerinin yazılı olduğu '01' numaralı formalarla hem Adana’ya hem de dizinin geçtiği topraklara selam gönderdi. Setten yansıyan bu sıcak kareler, yeni bölüm için heyecanı artırdı.

YENİ BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM EKRANLARA GELECEK 'BEREKETLİ TOPRAKLAR'DAN BİR ÖN İZLEME DAHA YAYINLANDI!

'Bereketli Topraklar'ın yeni bölümünden etkileyici bir ön izleme sahnesi de yayınlandı. Yayınlanan ön izlemede, Ömer ve Nevin’in samimi anları dikkat çekerken ikili arasındaki tatlı çekişme, yeni bölümde neler yaşanacağına dair merakı iyice artırıyor.

'Bereketli Topraklar', yeni bölümüyle bu akşam 20.00’de SHOW TV’de!

İşte 'Bereketli Topraklar'ın 3'üncü bölüm 2'nci ön izlemesi: